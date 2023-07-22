Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükelçi kararı! Salih Mutlu Şen Mısır'a atandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mısır’a 10 yıl sonra büyükelçi atandı.

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Büyükelçiler atama kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atama kararlarına da yer verildi.

Kararda en çok dikkat çeken ise dış politikada önemli bir kariyere sahi olan Salih Mutlu Şen oldu.

Atanan büyükelçiler

İşte Resmi Gazete'de yer alan büyükelçi atamaları...

Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül,

Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer,



Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat Uyanık,



Mısır Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen,



İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci,



Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.

Hakim ve savcı atamaları

Öte yandan adli yargıda 3 bin 36 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra idari yargıda ise 387 atama yapıldı.

Salih Mutlu Şen kimdir?

1964 yılında Emirdağ'da doğan Salih Mutlu Şen, ilköğretimini Emirdağ'da tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Eskişehir'e taşındı. Eskişehir Anadolu Lisesi'ni 1983 yılında bitirdi. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Şen, 1991'de London School of Economics'te Siyasal Bilimler alanında yüksek lisansını tamamladı.

1992 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren Şen, 2008-2012 yılları arasında Cidde Başkonsolosluğu, 2012-2014 yılları arasında ise elçi unvanı ile Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı.

2014 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı'nda daire başkanı, 2014-2015 yılları arasında ise Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı olan Şen, 24 Temmuz 2015-Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilciliği görevini yürüttü.

Evli ve 1 çocuk babası olan, İngilizce ve Farsça bilen Şen, Dış Politika Danışma Kurulu üyesi.

Mısır ile normalleşme süreci

Kararda, 10 yıl sonra Mısır'a büyükelçi atanması, iki ülke arasındaki normalleşme sürecine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı, 4 Temmuz’da yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, “Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir.” ifadeleri yer aldı.