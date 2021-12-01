Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'büyüme' paylaşımı: İlk sırada yer alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından ekonomiye dair paylaşımlarda bulundu, Türkiye’nin 2021’in üçüncü çeyrek büyümesiyle G20 içinde ilk sırada yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ekonomideki yeni yol haritasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Üretim ve Istihdam vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2021'de üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 7,4 olarak açıklandığını aktardı.

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Milli gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı." dedi.

"TÜRKİYE, HEDEFLERİNE DOĞRU KARARLILIKLA İLERLEMEKTE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Aziz kardeşlerim…. Türkiye'nin 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı. Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin önemli bir bölümü ihracat kaynaklıdır. Yıllık 216 milyar doları bulan ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 83'ü geride bırakan Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak büyümüyor, yapısal olarak da yüzde 95'i imalat sanayi ürünlerinden oluşan güçlü bir konuma yükseliyor.

"NE YAPTIĞIMIZI, ASIL YAPACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Öyle ki, üretimimizi bir yılda neredeyse iki katına çıkartabilecek sağlamlıkta ve esneklikte bir altyapıya sahibiz. Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi risklerle karşılaşacağımızı, hangi sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz. Türkiye'yi nasıl güçlü bir kalkınma altyapısına, güçlü bir demokrasiye kavuşturmuşsak, üretime ve istihdama dayalı güçlü bir ekonomiye de kavuşturacağız. Hep birlikte; Çalışacağız, daha çok çalışacağız… Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz… Güçleneceğiz, daha çok güçleneceğiz... Büyüyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz…"