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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun oğluna taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno’nun hayatını kaybetmesi dolayısıyla oğlu ve Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat İdris Deby Itno’yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
    • AA
    • 22.04.2021 - 20:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun oğluna taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno’nun hayatını kaybetmesi dolayısıyla oğlu ve Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat İdris Deby Itno’yu telefonla arayarak taziye dileklerinde bulundu.

    ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno’nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, merhumun ailesine ve Çad halkına baş sağlığı temennisinde bulundu.

    ÇAD HALKININ YANINDAYIZ MESAJI

    Merhum İdris Deby Itno’nun Türkiye-Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tesisine büyük katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu zor döneminde her daim olduğu gibi Çad halkının yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Çad Cumhurbaşkanı Itno nun oğluna taziye telefonu #1

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