Haber Merkezi

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları paylaştı.

Trafik kazalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazalarını daha da aşağı çekmek için sürücü kaynaklı ihlallerin de mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

İhlallerin başında kanunsuz çakar kullanımının geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çakar kullanımı oranını sıfırlayana kadar denetimleri sürdüreceklerini vurguladı.

"Trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığının güçlendirilmesi böylece trafik güvenliğinin temini amacıyla İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"HEPİMİZİ ACIYA BOĞAN BU KAZALARIN EN BÜYÜK NEDENİ AŞIRI HIZDIR"

Bir bayramı da geride bıraktık. Tek bir canımızı dahi trafik kazasında kaybetmeyelim diye 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında trafik güvenliğimizi en üst seviyede tuttuk. Trafik kazaları ve can kayıplarının önüne geçmek için bayramlarını görev başında geçiren bu kardeşlerimin her birine teşekkür ediyorum.



Geçen seneye göre denetim sayımızı yüzde 30 artırdık. Tedbirler sayesinde bu yıl ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında %4,6 oranında düşüş oldu fakat yine de 74 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine maalesef engel olamadık. Şu vahim gerçeği açıkça ifade etmek zorundayım hepimizi acıya boğan bu kazaların en büyük nedeni aşırı hızdır.

"FARKLI TEDBİR VE YATIRIMLARLA YOL GÜVENLİĞİMİZİ ARTIRIYORUZ"

Bayram boyunca otoyol ve köprülerimizden toplam 25 milyon 715 bin araç geçiş yaptı. Artık yollarda milyonlarla ifade edilen araç sayılarından 100 milyonlarla yaklaşan yolcu rakamlarından bahsediyoruz.



Yollarımızdaki trafik hareketliliği ve yolcu sayılarındaki bu artışlar şüphesiz doğu batı kuzey güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standardı yol ağıyla donatmamız da doğrudan bağlantılıdır. Farklı tedbir ve yatırımlarla yol güvenliğimizi artırıyoruz.

"CEZALARIN ARTMASIYLA İLLEGAL ÇAKAR KULLANIM ORANI YÜZDE 80 ORANINDA DÜŞTÜ"

Trafik kazalarını daha da aşağı çekmek için sürücü kaynaklı ihlallerinde mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor.



Trafik güvenliğini tehdit eden, ihlallerin başında kanunsuz çakar kullanımı geliyor. Cezaların artmasıyla illegal çakar kullanım oranı %80 oranında düştü. Bunu sıfırlayana kadar denetimlerimizi sürdüreceğiz.



Trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığının güçlendirilmesi böylece trafik güvenliğinin temini amacıyla İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor.



