Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları’nın 106'ncı yıldönümü mesajı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 106'ncı yıl dönümü münasebeti ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj yayınladı. Erdoğan, 'Gazilerimizi ve bütün kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ıncı yılı münasebeti ile yazılı bir mesaj yayınladı.

"Çanakkale Kara Savaşları’nın 106'ncı yıl dönümünde, vatan toprağını müdafaa eden şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." sözleri ile başladığı açıklamaya Erdoğan, şu ifadeler ile devam etti:

"GELECEK NESİLLERE ABİDEVİ BİR MİRAS OLMUŞTUR "

"Ezelden beridir hür yaşamış milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran 'Çanakkale Ruhu' gelecek nesillere abidevi bir miras olmuştur."





"ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"En zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletimiz, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koymaktadır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale Ruhu’nu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"Yeni nesillere düşen görev, Çanakkale’de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."