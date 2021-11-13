Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Bugün son tabliye montajının yapılacağı 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün yüzde 95’inin tamamlandığı duyurdu.

18 Mart 2018 tarihinde inşaatında denize inilen 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün son tabliyenin monte edilmesi ile önemli ölçüde tamamlanmış olacak.

Son tabliye montajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katılacağı törenle yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da günün anlam ve önemine binaen bir paylaşım geldi.

“YÜZDE 95 TAMAMLANDI”

Köprüden karelerin yer aldığı fotoğrafların GIF halini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “yüzde 95 tamamlandı” ibaresini de yerleştirdi.

Cumhurbaşkanı paylaşımına, Türk bayrağı da ekledi.

TÜM AŞAMALARI TANITIM VİDEOSUNDA

Öte yandan köprü inşaatında temelin atıldığı ilk günden bugüne tüm aşamalar kayıt altına alındı.

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ. (ÇOK A.Ş), 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım aşamalarını içeren tanıtım videosu yayınladı.

ARTIK BİTİYOR

1915 Çanakkale Köprüsü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından tamamlanma aşamasına geldi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğe sahip köprü kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı.

Temelden son tabliyeye Çanakkale 1915 köprüsü VİDEO

AVRUPA VE ASYA KITALARINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Son olarak da köprünün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı.

Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı.

Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak araç geçiş yolu, Lapseki ve Gelibolu yakasındaki kule diplerinde bekletilen, birbirine kaynatılmış 3'er tabliye blokunun vinçle yukarı kaldırılmasıyla bitmiş olacak.

TASARIMINDAKİ İNCELİKLERLE DÜNYADA İLK OLMAYA ADAY

Bir süredir montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleriyle aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday.

KIRMIZI-BEYAZ OLACAK

Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak.

318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

4 BİN 608 METRE GEÇİŞ UZUNLUĞUNA SAHİP

770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip.

Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

'ASRIN PROJESİ'

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.