Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale orman yangıyla ilgili açıklama Adıyaman'da kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden Çanakkale orman yangınının yayılmasının durdurulduğunu belirterek "İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız" dedi.

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AA & Ensonhaber

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem, ilde yıkıcı sonuçlara neden oldu..

14 milyon vatandaşın etkilendiği depremde yıkımların yaşandığı illerden biri de Adıyaman oldu..

Yaraların sarıldığı bölgede çeşitli projelere imza atılıyor..

Bunlardan biri de kentsel dönüşüm projesi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

"Yayılması durduruldu, inşallah kısa sürede kontrol altına alacağız"

Burada yaptığı konuşmasına Çanakkale'de yaşanılan büyük orman yangınıyla ilgili açıklamalarıyla başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale ve Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. 8 uçak, 26 helikopter ile yangına müdahale ediliyor. Toplam 1500 hektarlık alanın etkilediği yangının can kaybına neden olmaması için tüm tedbirler alındı. Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız.



Ülkemizdeki yangınların maalesef büyük bir bölümü insan kaynaklı çıkıyor. Tüm vatandaşlarımı bu yaz günlerinde daha dikkatli davranmaya davet ediyorum.

"Ana gündemimiz deprem bölgesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde;

Depremde kayıplarımızın acısı halen yüreklerimizi yakıyor. Devletimizin tüm imkanlarını depremzedelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçirdik. Seçime rağmen bizim gözümüz ve kulağımız her zaman deprem bölgesinde oldu. Seçimden zaferle çıkıp hükümetimizi kurduktan sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Ana gündem maddemiz ekonomi ile birlikte hep deprem bölgesiydi.



15 Ağustos itibariyle çadırlarda kalan hak sahibi kardeşlerimizin konteynerlere yerleşmesini sağladık. Devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Birileri sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken, biz şehirlerimizin yeniden inşasını hızlandıracak farklı projeleri devreye alıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan birisi. Deprem konutları hızla yükseliyor. Hemen her hafta binlerce konut ve iş yerinin temelini atıyoruz.

"Meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz"