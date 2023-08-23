6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem, ilde yıkıcı sonuçlara neden oldu..
14 milyon vatandaşın etkilendiği depremde yıkımların yaşandığı illerden biri de Adıyaman oldu..
Yaraların sarıldığı bölgede çeşitli projelere imza atılıyor..
Bunlardan biri de kentsel dönüşüm projesi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
"Yayılması durduruldu, inşallah kısa sürede kontrol altına alacağız"
Burada yaptığı konuşmasına Çanakkale'de yaşanılan büyük orman yangınıyla ilgili açıklamalarıyla başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Çanakkale ve Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. 8 uçak, 26 helikopter ile yangına müdahale ediliyor. Toplam 1500 hektarlık alanın etkilediği yangının can kaybına neden olmaması için tüm tedbirler alındı. Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız.
Ülkemizdeki yangınların maalesef büyük bir bölümü insan kaynaklı çıkıyor. Tüm vatandaşlarımı bu yaz günlerinde daha dikkatli davranmaya davet ediyorum.
"Ana gündemimiz deprem bölgesi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde;
Depremde kayıplarımızın acısı halen yüreklerimizi yakıyor. Devletimizin tüm imkanlarını depremzedelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçirdik. Seçime rağmen bizim gözümüz ve kulağımız her zaman deprem bölgesinde oldu. Seçimden zaferle çıkıp hükümetimizi kurduktan sonra çalışmalarımızı hızlandırdık. Ana gündem maddemiz ekonomi ile birlikte hep deprem bölgesiydi.
15 Ağustos itibariyle çadırlarda kalan hak sahibi kardeşlerimizin konteynerlere yerleşmesini sağladık. Devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Birileri sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken, biz şehirlerimizin yeniden inşasını hızlandıracak farklı projeleri devreye alıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan birisi. Deprem konutları hızla yükseliyor. Hemen her hafta binlerce konut ve iş yerinin temelini atıyoruz.
"Meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz"
6 Şubatta en fazla zarar gören illerimizden biri de Adıyaman'dı. 2'nci depremin merkez üssü Elbistan'dı. Bu deprem Adıyaman genelinde çok ciddi bir yıkıma yol açtı. Adıyaman'ın ulaşım alt yapısı ile ilgili ihtiyaçlarını da gidiyoruz. Adıyaman’da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık. 8 Karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'da 26 bin 228 konut, köy evleri 848 ahır olmak üzere toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşası sürüyor. Konutlarımız deprem yönetmeliğine uygun güvenli ve iklim dostu olarak inşa edilecek. Asrın felaketini yaşayan vatandaşlarımız yeni evlerinde hiçbir endişe duymadan gönül huzuru ile oturacak. Devletimiz, milletimizle sırt sırta vererek depremin izlerini ortadan kaldırıyor, meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. İnsanımızı oyunun rengine, kökenine göre ayıran fitne tüccarlarına aldırmadan, birlik ve beraberlik içinde aşacağız.