Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Haber Merkezi

18 Mart 1915 yılında tarihe adını altın harflerle yazdıran Türk milleti, Çanakkale'de büyük bir zafer elde etti.

Bu kutlu zaferin bugün 110. yılı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabı üzerinden Çanakkale Zaferi için bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"TARİHİMİZİN EN PARLAK SAYFALARINDAN ÇANAKKALE ZAFERİ"

Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum.

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"