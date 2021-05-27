Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' sözleri üzerine 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan öğrenci ve akademisyen protestolarına CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan destek gelmişti.

Bir cuma namazı çıkışında gazetecilerin “Öğrencilerle görüşecek misiniz?” sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP’nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

KAFTANCIOĞLU: KOLTUĞU İŞGAL EDEN ZAT...

Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması için 'safsata' yorumunu yapıp, “Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında ‘Hakaret, Adil Yargıyı Etkileme Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs’ suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağım.” demişti.

"CUMHURBAŞKANINI YOK SAYMAK, MİLLET İRADESİNİ YOK SAYMAKTIR"

Kaftancıoğlu’nun bu ifadesinin ardından Erdoğan’ın avukatı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan şikayetçi oldu.

Dilekçede, “Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy alarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanını yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, milletin iradesini yok saymaktır.” ifadelerine yer verildi.

500 BİN TL'LİK TAZMİNAT TALEBİ

Dilekçede, söz konusu ifadenin Erdoğan’ın ‘Kişilik haklarını zedelediği’ belirtilerek davanın kabulü ve 500 bin TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 16 Ocak 2021 tarihinden işleyecek yasal faiz ile tazmin edilmesi talep edildi.