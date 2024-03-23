Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP-DEM Parti ittifakının adını koydu Ankara mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak kuran CHP ile DEM Parti'yi eleştirerek, "Bu seçimde adını koyamadıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada bir matruşka ittifakı var" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankaralılara buluştu.

Saatler öncesinden alana akın eden vatandaşlar, yoğun bir ilgiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine binlerce vatandaş, pankartlarla süslenen alana gelmeye başladı.

200 bin vatandaş alanda

Ardından kürsüye çıkan Erdoğan, burada kendisini bekleyen 200 bin vatandaşa hitap etti.

Konuşmasında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete de değindi.

"Bunların hepsinin akıbeti aynı olacak"

Genel seçimlerde yine terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti ile iş birliği yapan altılı masayı hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin takındığı tutum ülkemiz adına endişe vericidir. Bu parti bir dönem PKK'nın savunuculuğuna soyundu. Geçtiğimiz seçimlerde kurulan tuhaf ittifakı hatırlıyorsunuz altılı masa. Altında da ne vardı? DEM... Ne oldu? Hepsi dağıldı mı? Parlamentoya giren var mı? Bu dersi siz verdiniz. Bay bay Kemal ne oldu? Ankara'da bir apartman dairesi bulmuş orada kalıyormuş. Bunların hepsinin akıbeti aynı olacak. Ülke millet hayrına herhangi bir ortak payda olmadığı için seçim bitince hepsi darmadağın oldu. Halbuki Cumhur İttifakı dimdik ayakta."

"Ortada bir matruşka ittifakı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ile DEM Parti ittifakına bir isim vererek sözlerine şöyle devam etti:

"CHP geçenki seçimlerde HDP ile iş birliği yapmıştı. Bu seçimlerde yine utana, sıkıla adını koyamadıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı var. Bundan seçmenin haberi yok. Yeni adı ile DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye oy veren vatandaşlarımız da bu karanlık ilişkiyi içlerine sindiremiyor. Ortaya bir de deste deste dolarla avrolar çıktı şimdi mahkemelerde hesap veriyorlar. CHP'den hiçbiri çıkıp da para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı. Birine para göndereceksiniz internet bankacılığı dururken 6-7 kişiye ne gerek var? Parayı getiren CHP belediyesinin bürokratı parayı. Türk siyaseti çok pişmanlık gördü fakat böylesi ile ilk defa karşılaşıyoruz. Genel başkanları darbe çığırtkanlığı yapıyor. Böyle ana muhalefet partisi olur mu?''