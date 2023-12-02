Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ve İyi Parti'ye: Ne yaptıklarıyla uğraşmıyoruz İklim Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti ve CHP arasında gerçekleştirilen "ittifak" görüşmelerini değerlendirdi. Muhalefetin yaptıklarıyla uğraşmadıklarını belirten Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın çerçevesiyle ilerlediklerini söyledi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Geçtiğimiz günlerde Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Dubai'ye giden Erdoğan, burada katılımcılara hitap etti.

Zirvede başta Gazze olmak üzere birçok önemli konuya değinen ve liderlerle kritik görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai ziyareti sonrası aralarında Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal’ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a yöneltilen sorular arasında, gittikçe yaklaşmakta olan yerel seçimler ve muhalefet partilerinin ittifaklara yönelik duruşları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda İyi Parti'nin seçimlere önce tek gireceğini açıklaması akabinde ise Özgür Özel'le yaptığı görüşme sonrası ittifaka açık kapı bırakılmasına ilişkin soruyu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı;

"Biz politikalarımızı muhalefet göre belirlemiyoruz"

Biz politikalarımızı muhalefete göre değil, tamamıyla Cumhur İttifakı'nın çerçevesiyle belirliyoruz. Bu konularda da öncelikle önümüzde Büyükşehirler ile ilgili analizler var.



Büyükşehirlerle ilgili arkadaşlarımız şu anda yoğun bir çalışmanın içerisindeler. 30 büyükşehirin dışında da 51 normal il belediyesi ile ilgili değerlendirmeleri yine Cumhur İttifakı olarak yapacağız. Buradaki değerlendirmelerle birlikte de yola çıkacağız.

"CHP ile İYİ Parti veya HEDEP ne yapar? Bizim bunlarla uğraşmak gibi bir derdimiz yok "

Şu anda seçim işleri başkanlarımız, MHP'den üç arkadaşımız ve Ak Parti Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala ile görüşmeleri yapıyorlar. 6 kişilik komisyon bu çalışmaları tamamlayıp birkaç gün içinde de bizim üst kurulumuza getirecekler, orda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



CHP ile İYİ Parti veya HEDEP ne yapar? Bizim bunlarla uğraşmak gibi bir derdimiz yok. Biz kendi işimize bakacağız. Bizim altılı masa, on altılı masa vesaire gibi masalarımız yok. Sadece Cumhur İttifakımız var.



Bu Cumhur İttifakımızı da en uygun şekilde çalıştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz yolumuza bakarız. Kimin kiminle görüştüğüne, kimin kimi nerede aday gösterdiğine bakmayız.

"Karşımıza kim çıkarsa, milletimizin desteğiyle dersini veririz"

Karşımıza kim çıkarsa en son seçimde olduğu gibi milletimizin desteğiyle dersini verir ve kendi iç buhranları ile onları baş başa bırakırız. Yeniden masa kurma çabaları varsa kurabilirler. Milletimiz zaten masadan kalkanları, sonra tekrar oturanları, birbirlerini hançerleyenleri, Cumhurbaşkanlığına layık gördüklerini kısa süre sonra Genel Başkanlık koltuğuna layık görmeyenleri çok iyi biliyor. Biz uzun zamandır bu partilerin ne dediğiyle söylemleri birbirini tutmadığı için ilgilenmiyoruz. Ne yaptıkları da bizi ilgilendirmiyor.

"Onların atacağı ya da atmayacağı hiçbir adım bizi etkilemez"