Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ilk salvo: Al birini vur ötekine Dün yapılan CHP kurultayına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkan seçilen Özgür Özel'in konuşmasında Demirtaş ve Kavala'yı anmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine geldi.

Burada toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini dinlemeye gelen büyük kalabalığa seslendi.

Erdoğan konuşmasında 13 yıl sonra CHP'de dün yaşanan genel başkanlık seçimine değindi.

"Bunlar terör örgütleriyle omuz omuza yürüdüler"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay bay Kemal, kime bay bay dedi. Edirne'deki teröristbaşı Demirtaş'a bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Peki kongreyi kazanan zat.. O kime selam verdi? O da aynen Demirtaş'a Kavala'a selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Bunlar terör örgütleriyle omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan.. E sen de onlarla beraberdin."