Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında CHP'ye yüklendi. Ana muhalefet partisine Atatürk çıkışı yapan Erdoğan, "Siz gidin önce kara yüzünüzle yüzleşin." dedi.

"KİMSE BU ORDUYU SAĞA SOLA ÇEKMESİN"

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu ordu üç kıta yedi iklimde İslam'ın bayrağını yapan şanlı bir ordudur. Kimse bu orduyu sağa sola çekmesin. Ordumuzun konumunu iyi biliyoruz. CHP zihniyeti, çabasına rağmen ordumuzun ruh kökünü koparamamıştır. Kahraman ordumuz vesayet heveslilerinden ve FETÖ'cü hainlerinden temizledikçe vatan savunmasına daha iyi yerine getirmeye başlamıştır. Terör örgütlerine nefes aldırmayan bir orduya sahibiz. TSK'nın gıpta ile takip edilen başarılarına bölücü örgüt uzantıları ile yürüyenlerin gölge düşürmesine müsaade etmeyiz.

"SİZ KARŞISINDA DUT YEMİŞ BÜLBÜLE DÖNDÜĞÜNÜZ HAKARETLERE SES ETMEDİĞİNİZİN HESABINI VERİN"

Üç. beş oy için 'Mustafa Kemal'in itleri' hakaretini sineye çekeceksiniz hem de bölücü örgüt arkadaşlarından ayar yerken gıkınızı çıkarmayacak,



Kandil'den Pensilvanya'dan gelen destek beyanlarına bir çift laf etmeyip çıkıp Mehmetçik sevgisinden bahsedeceksiniz bize. Siz önce kara siciliniz ile yüzleşin.



Siz karşısında dut yemiş bülbüle döndüğünüz hakaretlere ses etmediğinizin hesabını verin.



TSK'ya kimyasal iftirası atanlara sahip çıktığınızı açıklayın. Bize laf söylemek sizin haddinize mi? milletimizin sizin omurgasız siyasetinize karnı tok. Siyaset virüsünün orduyu nasıl çökerttiğini Balkan Savaşları'nda acı şekilde tecrübe ettik.