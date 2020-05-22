İzmir'de minarelerden müzik yayını yapılması hakkında konuşan Erdoğan, "CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyadan bu rezilliği aktarıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları'na video konferans yöntemi ile seslendi.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada İzmir'de ezan sistemine sızılarak minarelerden müzik dinletilmesine de değindi.

CHP YÖNETİCİLERİ ZEVKTEN DÖRT KÖŞE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyadan bu rezilliği aktarıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye ezan tepkisi ViDEO



BUNLARIN HAYALİNDE...

Bunların hayalinde cami minarelerinden ezan yerine başka ses duymak vardır.

Şundan emin olsunlar bu milletin son ferdinin son damla kanı toprağı ıslatmadan o hayallere kavuşamayacaklar. CHP'nin bu halkın ortak değerlerini istismar ettiğini artık herkes görüyor.

SALGIN BAŞLADIĞINDA CHP'LİLER GARİP BİR HEYECANA KAPILDI

Türkiye için buhran yabancı bir kavram değildir. Bu ülke geçmişte CHP döneminde yeterli ekmek bulamadığı için karne ile ekmek buhranını yaşamıştır. Yaşatan kimdir? CHP. Bu ülke geçmişte demokrasiyi açık oy gizli tasnif olarak gören faşist kafanın buhranını yaşamıştır.

Salgın başladığında CHP'liler garip bir heyecana kapıldı. Hükümet yıkılacak meydan kendilerine kalacaktı. Krizi fırsata çevirme heyecanı tüm belliklerini kaplamıştı. Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini geride bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.