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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Hani kadına şiddete karşıydınız..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Hani kadına şiddete karşıydınız.. Dün CHP'li Belediye Başkan Yardımcısının başörtülü bir kadına şiddet uygulaması ve hakaretler savurmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP sizin gidecek yeriniz yok" dedi.