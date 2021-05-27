CHP ile HDP arasındaki bakanlık pazarlıklarına çok sert bir şekilde tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun tam bir zillet olduğunu CHP'nin bu yüzden her seçimi kaybettiğini söyledi.

CHP'de gündem, ittifak ortağı HDP'ye bakanlık vermek...

Geçtiğimiz haftalarda CHP milletvekili Gürsel Tekin, iktidar olmaları halinde HDP'den de bakan çıkarılabileceğini söylemiş, yine CHP'li Dursun Çiçek de "Sicili temiz, İyi Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri 2. tur için vadedilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin bu açıklaması kamuoyunda tepkilere neden olurken, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 61. yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu meseleye de değindi.

CHP'nin HDP'ye bakanlık vermek istemesini karakter meselesi olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı,

BUNLARIN MİSYONU BU

"Bizimle rekabet edebilecek projeleri çalışmaları, hazırlıkları yok. Yalan ve iftira siyaseti en kolay iştir. Hatırlarsanız, Gara'da 13 sivil vatandaşımızı şehit verdiğimiz hadisenin ardından Milli Savunma ve İçişleri Bakanımız olayı tüm boyutlarıyla anlattılar. CHP Genel Başkanı grup kürsüsünde kendisine hiçbir bilgi verilmemiş gibi yalanları bir bir sıraladı. Bunlar bu. Çünkü kendisine verilen misyon buydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye HDP'li bakan tepkisi ViDEO



"TERÖR ÖRGÜTÜYLE NASIL BAKANLIK PAYLAŞTIKLARINI GÖRÜYORSUNUZ"

Kendi genel başkanını da böyle aldatmadı mı? Aday değilim, dedi ertesi sabah aday oldu. Bunları iyi tanımak lazım. Bunların oyununa gelmemek gerekir. Tam da bunları yapsın diye siyasi tarihimizin en utanç verici kumpasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna böyle oturmuştur. Dışarıdan bu iş yönetiliyor. Millet İttifakı adlı oluşumu bir arada tutmak için nasıl ıkınıp sıkıldığını, bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık paylaştıklarını görüyoruz.

"DAHA BÜYÜK BİR ZİLLET OLABİLİR Mİ"

Bir deniz albayının bu PKK terör örgütüyle iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini anlamasından daha büyük bir zillet olabilir mi? Sen bu ülkenin ordusunda, Deniz Kuvvetleri'nde albay olacaksın sonra rahat rahat...

"KARAKTER MESELESİ, CİBİLLİYETTE SIKINTI VARSA BİLEMEM"

Bu mesele karakter meselesidir. Eğer karakterde bir sıkıntı varsa, cibilliyette bir sıkıntı varsa, ona bir şey diyemem.

"İŞTE CHP GİRDİĞİ HER SEÇİMİ KAYBEDİYOR"

Demokrasi ve kalkına aşkı yüreğinizde kök salmamışsa, kendinizi millete kabul ettiremezsiniz Bay Kemal ve yandaşları. İşte CHP girdiği her seçimi kaybediyor.

"ARKASINA İYİ PARTİ'Yİ HDP'Yİ ALANLAR..."

Oy oranının tamamı ideolojik sebeplerde duran yüzde 20-25'i geçemiyor. Bir yanında İYİ Parti'yi ve HDP'yi alarak, arkasına da AK Parti'den kırpıntı oranda oy koparabileceğini sananlarla kendisini gizlemeye çalışıyor.

"GİRDİĞİ HER SEÇİMDE KAYBEDEN CHP'YE MİLLETİMİZ YİNE DERS VERECEK"

Faşistliğiyle, yatırım düşmanlığıyla, beceriksizliğiyle, hırsızlığıyla, terör örgütleriyle aynı kulvarda yürüyüşüyle CHP apaçık ortadadır. Girdiği her seçimde CHP'ye hak ettiği dersi veren milletimiz, inşallah 2023'te bir kez daha aynı iradeyi ortaya koyacaktır."