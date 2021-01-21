Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Siz kimin militanısınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Siz kimin militanısınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye gönül verenlerin CHP tarafından militan olarak nitelendirilmesine çok sert yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Birçok konuyu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den gelen çatlak seslere çok sert ifadelerle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Son toplantımızda CHP'deki taciz, tecavüz furyasına dikkat çekerek CHP yönetiminin bu tablo karşısında yüzlerinin kızarmamasından duyduğum üzüntüyü söylemiştim.

CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor.

CHP yönetimi bu meseleyi unutturmaya çalışıyor.

Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler.

Gerçekler yüzlerine çarpıldığı hala pişkinlikle yalanlarına devam ediyorlar.

Her hafta bir başka memur grubunu tehdit ediyorlar. CHP'ye destek vermeyen çiftçiyi zaten çiftçi yerine koymuyorlar.

Bu zihniyet işi ülkemizin güzide bir sanatçısının programına katılanları linç etmeye kadar vardırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Siz kimin militanısınız VİDEO





Son olarak bu partinin yöneticilerinden biri başçavuşundan uzman çavuşuna kadar diyerek ordumuza dil uzatmaya kalktı.

Bu ülkenin tüm kamu görevlilerinin devletin emrinde görev yaptığını gördükçe tahammül edemiyorlar.

Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları da menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler.

Neymiş, bunların hepsi AK Parti militanı olmuş.

Bu milletin hakimine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız.

Girdiği her seçimde sokaktaki 2 kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işi çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar.

Hukuk kendi üzerine düşeni yapacaktır.

Bize düşen bunun faturasını CHP'nin üzerine koymaya devam etmektir.

Bu milletin hakimine, askerine ,polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız.

Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kol kola yürüyenler, siz kimin ve neyin militanısınız?

Her mikrofon uzatıldığında Türkiye'yi yurt dışına şikayet edenler siz kimin militanısınız?"