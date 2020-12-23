CHP'de yaşanan taciz-tecavüz olaylarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların kendi içinde böyle yaptıklarında iktidara gelirse neler yapabileceğini Allah göstermesin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de artan taciz ve tecavüz olaylarına tepki gösterdi.

"...ALLAH GÖSTERMESİN"

CHP'nin iktidar olması halinde oluşabilecek büyük sorunlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların kendi içinde böyle yaptıklarında iktidara gelirse neler yapabileceğini Allah göstermesin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye taciz tecavüz tepkisi VİDEO

"KİMSENİN CHP'NİN KEYFİNE GÖRE HAREKET ETME MECBURİYETİ YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kendisini tek parti devrinde sandığını belirterek, "Demokraside asıl olan tehditler yağdırmak değil millete hizmet etmektir. Kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme mecburiyeti yoktur." dedi.

"REZİLLİKLERİNİN HESABINI VERMEKTEN KURTULAMAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Beyhude yere çırpınıyorlar. Temizlenmeden milletin karşısına çıkmamaları lazım. Gün geçmiyor ki taciz, tecavüz, hırsızlık olayı duymayalım. Tepeden tırnağa taciz, tecavüz, hırsızlık rezillklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar.

Bu zihniyetin geçmişteki faşizan uygulamalarını da tüm çarpıklıklarını da usanmadan yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacaklar. Dün, ne diyor? Uyuşturucu kaçakçılıklarına, organ mafyasına vergi. Bu ne demek biliyor musunuz?

Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Sen ne yapıyorsun farkında mısın? İstikametini tamamen şaşırmış"