CHP'de yaşanan tacizlere söz konusu partinin sessiz kaldığını belirten Erdoğan, "Sesleri çıkmadı, biz bunların ciğerini biliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans yoluyla katıldığı Kağıthane Meydanı açılış töreninde CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına tepki gösterdi.

CHP yönetiminin, parti içindeki taciz ve tecavüzlere kör ve sağır kaldığını belirten Erdoğan, "Bu kadar tecavüzler oldu partinizin içinde. Sesleri çıktı mı?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"BİZ BUNLARIN CİĞERİNİ BİLİRİZ"

"Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerinin içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. Bu kadar tacizler oldu, bu kadar tecavüzler oldu partinizin içinde. Sesleri çıktı mı? Çıkmadı. Velhasıl biz bunların ciğerini biliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye taciz ve tecavüz tepkisi ViDEO





