Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çiftçiler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunulan çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçi kardeşlerimin gününü tebrik ediyorum"

"Kendi kendimize yeterli olabilmenin teminatı olan, emeğin, üretmenin, alın terinin mesleğini icra eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunduğumuz çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Çiftçilere 29 milyar lira destek

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında yer verdiği görselde, 2022'de çiftçilere 29 milyar lira destek sağlanacağı aktarıldı.