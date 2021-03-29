Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımda üreticilere 24 milyar liralık bir destek sağlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"nde açıklamalarda bulundu.

Tarımsal üretimde Avrupa'daki liderliğin sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, bir önceki yılan göre yüzde 5 artarak yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı." dedi.

TARIM VE GIDADA, DIŞ TİCARET FAZLASI 5.5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde ihracatçı bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, bu ürünlerde dış ticaret fazlasının yüzde 9 artışla 5.5 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Salgın şartlarına rağmen üretimi aksatmadan devam eden Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere bir de müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere 'tarımsal destek' müjdesi

24 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK SAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor. Geçen yıl tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, bir önceki yılan göre yüzde 5 artarak yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülkedir. Tarım ve gıda ürünleri dış ticaret fazlamız yüzde 9 artışla 5.5 milyar dolara yükseldi. Salgın şartlarına rağmen üreten tüm çiftçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Çiftçileri unuttunuz, bakmadınız diyen birileri var ya... Ben buradan resmi rakam veriyorum. Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız."