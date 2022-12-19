6 yaşında evlendirilen çocuk gelin konusuna değinen Cumhurbaşkanı, "Çocuk istismarı ne İslami ne insani olarak asla kabul edilecek bir davranış değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu.

Kadınların ülkenin kalkınma atılımlarının hepsine var olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de kadın kollarının AK Parti'den daha güçlü olduğu başka bir partinin bulunmadığını söyledi.

Türkiye'de gündemi derinden sarsan 6 yaşındaki çocuk gelin konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuk istismarının ne İslami ne de insanı olarak kabul edilebilecek bir davranış olmadığını vurguladı.

CHP'ye bu konuda tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Kandil'de o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi?" cümlelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuk istismarı vurgusu VİDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri kalan konuşmasından satır başları;

"Bir fikri olan, çalışan, üreten, yaşatmak için de emek veren her kadının yanındayız diyerek başlattığımız programın bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımız proje kapsamında ülkemizin dört bir yanında iş kurmak isteyen 45 binden fazla kadının yanında olarak onlara destek oldu.

Kadınlarımızın, ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarının hepsinde olduğu gibi son 20 yılda hayata geçirdiğimiz reformların tamamında emeği vardır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte kuracağız.

"2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik"

Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüzde bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni adım attık. Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunların çözümüyle sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminatı olmayan firmalara en az yüzde 75 oranında hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın girişimci ve kooperatiflerine 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. İşletmeden projeye, enerjiden teknolojiye, dijital dönüşümden konuta geniş yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum.

"Kadın kolları bizim gibi güçlü olan bir parti yok"

İnsanoğlunun yarısını dışlayan kadınları yok sayan toplum, potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Türkiye olarak bizim böyle bir kısır düşüncemiz de olamaz. Türkiye'nin siyasi hareketleri içinde kadın kolları bizim gibi güçlü olan bir parti yok. Gerek ana kademesiyle gerek kadın kollarıyla en güçlü parti biziz.

Kadının yer almadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur. Gençlik kollarımızın yer almadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur. Artık son günlerine yaklaştığımız 2022'deki siyasi faaliyetlerimizin yarısı kadın ve gençlik kollarının faaliyetleridir.

"Bu karanlık günleri AK Parti'nin demokrasi reformları sayesinde geride bıraktık"

Geçmişte ülkemizde sözde modernlik iddiasıyla kadınlarımızı inançlarından, cinsiyetlerinden dolayı dışlayan zihniyetin bu ülkede nobranlıklarına şahit olduk. Bu karanlık günleri AK Parti'nin demokrasi reformları sayesinde geride bıraktık. Geçtiğimiz yıllarda bir gece yarısı videosuyla yeniden gündeme getirilen başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme teklifi hepimize o meşum günleri hatırlattı.

Birileri hala o karanlık dönemin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Tabii anayasa değişikliği Genel Kurul'da 3'te 2 çoğunluk gerektirdiği için teklifimizi Meclis'teki partilere götürdük. Teklifimizi Meclis'e sunduk. Meclis'teki süreçleri bekliyoruz. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır.

Çocuk istismarı konusu

Biz hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. Gündeme gelen hadise konusunda da tüm kurumlarımız gerekli takipleri yapmıştır. Ülkemizde küçük yaştaki evliliklerle ilgili sıkıntılar maalesef eskiden beri yaşanıyor. Son dönemde çok istisnai örnekler dşında sorun önemli ölçüde çözülmüştür. TV'deki programların etkisiyle çocuk yaştaki evlatlarımızın her alanda ciddi savrulmalar yaşadıklarına şahit oluyoruz.

"Kandil'in hesabını bu güne kadar sordunuz mu?"

Muhalefete sesleniyorum. Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Diyarbakır anneleri acaba hangi partinin kapısında gözü yaşlı olarak bunca süredir ağlıyor. Kandil'de 11-12-13-15 yaşındaki kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Sizin dirsek dirseğe yürüdüğünüz partinin mensupları değil mi? PKK'nın parlementodaki uzantıları değil mi? Bay Kemal senin bunlara söyleyecek sözün oldu mu? En ufak bir şey söyledin mi? Bir kere vizcansızlık yapma. Diyarbakır annelerine geçmiş olsun de.

"Hepsi sicil dosyanızda var"

Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına saldıranlar, vakıf ve derneklerimize alçakça ifitra atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki bu vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır. Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı, bunların hesabını verdiniz mi ya.. Bakıyorsunuz belde başkanı tecavüzde bulunmuş. Aile Bakanım hepsini belgeleriyle anlattı. Hepsi sicil dosyanızda var. Bunları gayet iyi biliyor, yakından da takip ediyoruz. Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız. Sosyal medya mecralarındaki rezaletleri bunların dile getirdikleri vaki mi? Değil.

"LGBT bizim kitabımızda yok"

Ne kız çocuklarımızın istismarına izin vereceğiz ne de milletimizin rencide edilmesine göz yumacağız. Çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele, evlatlarımızı tehdit eden sapkın akımlardır. LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. İnşallah önümüzdeki dönem bakanlıklarımızla, STK'larımızla bu büyük tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz.

"Hadi sıkıyorsa şimdide had bildirin bakalım"

Birilerinin gündemi farklı olsa da aile kurumunun temel direği olan kadınlarının siyasetteki etkinliklerinin arttığı bir gerçektir. Güçlü aile olmadan güçlü bir millet olmaz. Parlamentoya milletin oylarıyla seçilen başörtülü bir kadına haddini bildirin ne demek ya... Ey CHP siz onların devamısınız. Hadi sıkıyorsa şimdide had bildirin bakalım. Hala utanmadan sıkılmadan konuşuyorlar ya... Sanki farklı ülkede yaşıyormuş gibi kızımı İstanbul'daki okuldan alıp Türkiye'nin farklı bir iline adeta kaçırmak zorunda kaldım. Bu çileleri biz yaşadık. Bay Kemal sen yaşamadın.

"6'lı masanın birilikteliği çöktü çöküyor, yürümeye mecalleri yok"

Kadınlarımızın temsil düzeyindeki olumlu gelişmeleri iş hayatından spora kadar her alanda görmek mümkündür. Önlerindeki engeller kalkan kadınlarımızdan artık daha büyük adımlar bekliyoruz. 6'lı masanın birilikteliği çöktü çöküyor, yürümeye mecalleri yok.

"O yüzden inancımıza saldırmayın, haddinizi bilin"

Dünya Kupası finalinde Katarlı bakan kardeşimle giderken annesine olan ilgi alakasını bana anlattı. Ben de kendisine 'Sayın Bakan cennet annelerin ayakları altındadır' dedim. Bizde anne, bizde kadın bu kadar muhteremdir ey muhalefet bunu bilin. O yüzden inancımıza saldırmayın, haddinizi bilin."