Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cüneyt Arkın için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cüneyt Arkın'ın vefatı dolayısı ile bir taziye mesajı yayınladı.

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, sabaha karşı geçirdiği rahatsızlıkla kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu gelişmenin ardından sanat ve siyaset camiasından yüzlerce isim, Arkın için taziye mesajları yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesajını Twitter'dan paylaştı.

"Vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim"

Erdoğan paylaşımında, "Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle hepimize örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Arkın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin, sinema camiamızın ve milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.