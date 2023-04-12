Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan yorumu Ankaralılarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime yönelik yaptığı konuşmalarında, "Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar, 7'li masanın dolgu malzemelerine razı oldular." ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine sayılı günler kala AK Parti, projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Bir yandan seçim çalışmaları yapılırken bir yandan da vatandaşların hizmetine sunulacak projelerin açılışı yapılıyor.

Bugün ise durak Başkent Ankara oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, raylı sistem ağını genişletmek ve bağlantı noktalarını artırmak amacıyla işe koyulan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış törenine katıldı.

Babacan ve Davutoğlu yorumu

Burada coşkulu kalabalığa kitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarında 14 Mayıs seçimlerine de değindi.

Erdoğan, AK Parti'den ayrılarak parti kuran Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'na bir kez daha net bir tavır sergiledi.

"Söyledikleri her şeyi yutma pahasına..."

6'lı masada yer alan Davutoğlu ve Babacan ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar, 7'li masanın dolgu malzemelerine razı oldular. Ömürleri boyunca söyledikleri her şeyi yutma pahasına CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler.

Kandil'in Millet İttifakı'na desteğine de değinen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: