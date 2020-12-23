Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş kararına tepki

AİHM'in Demirtaş serbest bırakılmalı kararından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi dün, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar aldı.

Mahkeme kararında, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin alınan kararlarda terör bağlantılı suçlamalara ilişkin bir delil bulunmadığını belirtti.

ERDOĞAN KARARI MYK'DA ÖĞRENDİ

AİHM'in kararınını AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KENDİ ADAMLARINI KORUYORLAR"

Erdoğan, AİHM'in Selahattin Demirtaş’a ilişkin “Tutukluluğu sonlandırın” kararına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

“AİHM terörle ilgili Türkiye’den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz.”