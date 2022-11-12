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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem tatbikatı mesajı

    Türkiye genelinde saat 18.57'de uygulanan "çök-kapan-tutun" tatbikatı öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerimizi afete karşı dirençli hale getiriyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 19:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem tatbikatı mesajı

    AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi’nin 23'üncü yılı dolayısıyla 1 saat sonra Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

    Ülke genelinde saat 18.57 itibariyle ilk kez uygulanan "çök-kapan-tutun" tatbikatı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

    Curbaşkanı Erdoğan, deprem tatbikatı hakkında Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

    "Bilim insanlarımız bölgemizdeki önemli fay hatlarının üzerinde yer alan ülkemizde büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin giderek arttığı konusunda fikir birliği içindedir. Evet depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir.

    "Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında..."

    Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın nerede bu devlet diyen feryadını duymuyoruz.

    Bu çerçevede AFAD bünyesinde oluşturduğumuz Bütünleşik Afet Yönetim Stratejimiz, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma afet anında müdahale, afet sonrası iyileştirme olmak üzere üç kademeden oluşmaktadır.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem tatbikatı mesajı VİDEO

    "Bu yıl şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik"

    Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları kapsamında toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile şehirlerimizi afete karşı dirençli hale getiriyoruz. Afet anındaki etkin yönetimimizle vatandaşlarımıza kısa sürede ulaşıyor ve arama-kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz. Afet sonrası iyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz.

    Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla afet anındaki doğru davranışlarınızla afet sonrasındaki sabrınızla her şeyin merkezinde sizler varsınız. Bunun için 2020'yi afetlere hazırlık yılı, 2021'i afet eğitim yılı, bu seneyi de afet tatbikat yılı ilan etmiştik. Geçen sene çeşitli eğitim materyalleri ile 57 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl ise şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan deprem tatbikatı mesajı #1

    "Bu tatbikata ayıracağımız bir kaç dakika ile..."

    Bugün de Düzce depreminin olduğu gün ve saatte yani 12 Kasım saat 18.57'de 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz. Sizlerden beklentimiz tatbikata gönüllü şekilde katılarak kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir.

    Bu tatbikata ayıracağımız bir kaç dakika ile hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57'yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri afet bilgisi eşittir hayat bilgisi anlayışı ile çök-kapan-tutun diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan deprem tatbikatı mesajı #2


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