Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Depremde devlet yoktu' diyenlere tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet yoktu diyenleri maşeri vicdana havale ediyorum. Devlet ilk andan itibaren bölgedeydi. Israrla bunu inkar edenleri iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden 2 ayı aşkın süre geçti.

Yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, geçirdiği en hassas süreçlerden birinde, türlü dezenformasyon ve provokasyonlara şahit oldu.

AFAD'ından Kızılay'ına, gönüllüsünden askerine kadar herkes depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasından, enkaz kaldırma çalışmasına kadar her alanda görev aldı.

Tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya çalışırken, muhalefet "Devlet yok" nidaları atmayı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, bölgede görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile iftar programında bir araya geldi.

"Devlet yoktu diyenleri maşeri vicdana havale ediyorum"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deprem bölgesinde devlet yoktu' diyenlere tepkisini dile getirdi.

"Milletimizin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna emin olun. Siz hepiniz ilk andan itibaren oradaydınız." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Devlet yoktu diyenleri maşeri vicdana havale ediyorum. Devlet ilk andan itibaren bölgedeydi. Israrla bunu inkar edenleri iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz.

"Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih ne de milletimiz unutacaktır"

Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir. Bu süreçte kimin milletin derdiyle dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı.

"Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;



Bu sene deprem felaketi sebebiyle Ramazan-ı Şerif’i buruk geçiriyoruz. Ama sizler bu burukluk içerisinde boş durmadınız, ilk andan itibaren hepiniz orada yerlerinizi aldınız. Ne gerekiyorsa canla başla orada bulundunuz.



Enkaz kaldırma çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşaatları yoğun bir şekilde devam ederken, 1 yıl içerisinde onları tamamlama vaadimiz var. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz.



Bölgede çadır kentler kurdur, konyetner kentler kurduk. Bunlar öyle kolay işler değil. Bir yandan da kalıcı konutların yapımına başladık. Yaralılarımızın birçoğunu KYK yurtlarımızda barındırdık, barındırıyoruz. İstiyoruz ki kimse "Benim halim ne olcak?" demesin. Şu an biz o yurtlara gittiğimiz zaman vatandaşlar bizlere teşekkür ediyorlar. Ama yine de geldiğimiz yere dönelim diyorlar.

"Sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede görev aldı"