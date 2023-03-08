Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, depremzede Hülya Çelebi ve ailesinin Ankara'da yerleştikleri eve bir ziyaret gerçekleştirdi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler yüreğimizi yaktı.

7.7 ve 7.6'lık depremlerden 11 ilimiz birden etkilendi.

Asrın felaketinde yıkılan binlerce bina canlarımıza mezar oldu.

Meydana gelen felaketin ardından çalışmalar sürerken, bir yandan da depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Depremzede ailenin kaldığı evi ziyaret ettiler

Depremin olduğu günden bu yana bölge insanıyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere olan maddi desteklerin yanı sıra manevi desteğini de sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat'taki depremler sırasında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya'da kaldığı eve gitti.

Eşini, oğlunu, kızını ve torununu kaybetti

Bir akrabasının tahsis ettiği evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.

Çocuklarla yakından ilgilendi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarette depremzede çocuklarla yakından ilgilendi.

Objektiflere yansıyan o anlar bir nebze de olsa yüzleri gülümsetti.