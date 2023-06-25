Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede lise öğrencilerine ek kontenjan müjdesi

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Milyonlarca öğrenci, 4 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ter döktü.

Ardından sıra sonuçları öğrenmeye geldi.

Aynı gün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesinden yayınladı.

Böylelikle öğrenciler sınav sonuçlarını hesaplamaya başladı.

Şimdi ise sırada tercih dönemi var.

Gözler, 3 Temmuz'da başlayacak tercih sürecine çevrilirken konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından, sınav sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de müjdeli haberi duyurdu.

6 Şubat depremlerinden etkilenen lise öğrencilerini sevindiren haberi duyuran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız.



Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum.