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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye: Rahmetle geldik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye: Rahmetle geldik

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan MHP Lideri'ne, yağan yağmuru işaret ederek "Rahmetle geldik" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 16:48
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    1 saat 15 dakikanın sürdüğü kritik görüşmede, Cumhur İttifakı'nın 2021'deki yol haritası ele alındı.

    İki liderin oldukça samimi pozlar verdiği görüşme, başından itibaren çok sıcak bir atmosferde gerçekleştirildi.

    MHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.

    ERDOĞAN'LA BAHÇELİ ARASINDAKİ SAMİMİ DİYALOG KAMERALARA YANSIDI

    Bahçeli'nin karşıladığı Erdoğan, arabadan indi ve "Selamün Aleyküm" dedi.

    Bahçeli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamına "Aleyküm Selam" yanıtıyla karşılık verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlaşmanın hemen ardından MHP Lideri Bahçeli'ye yağışlı havayı işaret ederek "Rahmetle geldik." ifadesini kullandı.

    Yaşanan bu diyaloğun ardından iki liderin gülüştüğü renkli anlar kameralara yansıdı.

    İki lider daha sonra Devlet Bahçeli'nin evinde görüşmeye çekildi.

    Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı- İZLE

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Devlet Bahçeli ye: Rahmetle geldik #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Devlet Bahçeli ye: Rahmetle geldik #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Devlet Bahçeli ye: Rahmetle geldik #3

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