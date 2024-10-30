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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, tarihi çağrısı ile Türkiye'de barış rüzgarları esmesine fırsat veren Devlet Bahçeli'yi kürsüde anarak selam yolladı.

"SAYIN DEVLET BAHÇELİ'YE SELAM VE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Terör belası başta olmak üzere kronik sorunları çözmek, kardeşliğimizi büyütmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz imkan çıktı.

Cumhur İttifakı'ndaki yol arkadaşımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, MHP camiasına, aziz milletim adına selam ve şükranlarımız ifade ederim.

"TARİHE İSTİKAMET ÇİZEN LİDER"

Devlet Bey; tavır, konuşma ve siyasetiyle, cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir.

Kendisi mazrufa odaklanma iradesi gösterebilenler için, vatan-millet sevgisinin ne olduğunu, milliyetçiliğin ne olduğunu en açık şekilde izah etmiştir.

MHP Genel Başkanı'nın çağrılarını bu çerçevede okuyanlar, tarihi fırsat penceresini görmektedir."