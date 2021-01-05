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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'ye ziyaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'ye ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.01.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 14:20
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi evinde ziyaret ettiğini açıkladı.

    CUMHUR İTTİFAKI'NIN YOL HARİTASI ELE ALINACAK

    Cumhur İttifakı'nın iki lideri arasındaki sürpriz görüşme saat 14.00 itibarıyla başlarken, nelerin konuşulacağı ise merak konusu oldu.

    İki isim, devam eden görüşmede 2021 yılında izlenecek yol haritası ve atılacak adımları masaya yatıracak.

    Bilindiği üzere dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti MYK toplantısı yapıldı.

    Toplantıda ekonomi ve hukuk alanında yapılacak reformlar tartışıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'ye ziyaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Devlet Bahçeli ye ziyaret #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Devlet Bahçeli ye ziyaret #2

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