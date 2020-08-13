Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepki: Kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 19. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Erdoğan, buradaki konuşmasında Abdurrahman Dilipak'ı isim vermeden sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin kuruluşunun 19. yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Abdurrahman Dilipak’ı 'İstanbul Sözleşmesi' tartışmalarında kadınlara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

"TÜM KADINLAR ADINA KINIYORUM"

Erdoğan, son dönemde İstanbul Sözleşmesi üzerine başlayan tartışmalara değinirken, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'a "AK Parti'nin kadınları için, öbür tarafta AKP'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla, yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla, ben ağzıma almaktan edep ediyoruz, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle, bu tür yakıştırmalarının içine giren köşe yazarları noktasında da, tüm kadın kollarım adına ve tüm kadınlar adına kendilerini kınıyorum. Biz her türlü mücadeleye saygı gösteririz ama kadınlarımızın onuruna, iffetine yönelik en küçük bir saldırıya da müsaade etmeyiz. Adı, ünvanı ne olursa olsun birilerinin edebimizin el vermeyeceği ifadelerle AK Partili kadınlara bunları söylemesine sessiz kalamayız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"AİLE KURUMUNU ZAYIFLATACAK HİÇBİR İŞİN İÇİNDE YER ALMAYIZ"

Kadınlar için çok sayıda adım attılarını söyleyen Erdoğan, "Biz aile kurumunu zayıflatacak hiçbir işin içinde yer almayız. Aile hassasiyetimizi kimsenin tartısına sunacak da değiliz" açıklamasında bulundu.