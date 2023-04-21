Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanlığını kaldırmak isteyen muhalefete tepki Restore çalışmaları sona eren Sultanahmet Camisi'nde cuma namazı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, muhalefetin Diyanet İşleri Başkanlığını kaldırma isteğine "bunlara yuh yetmez" cümleleriyle tepki gösterdi.

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Türkiye'de Ramazan Bayramı sevinci yaşanıyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayı sona ererken, vatandaşlar bayram sebebiyle akraba ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise restorasyon çalışmaları tamamlanarak açılışı düzenlenen Sultanahmet Camisi'nde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması esnasında muhalefetin Diyanet İşleri Başkanlığı'na olan tavrını ele aldı.

Erdoğan, muhalefetin iktidara gelmesi halinde Diyanet İşleri Başkanlığını kaldırması hususuna "Bunlara yuh yetmez" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"Terörle el ele olanlardan başka bir şey beklenir mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerle devam etti;

Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış.

Bunlara yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı.

"Ata yadigarı eserleri kollamak görevimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri kalan açıklamalarından satır başları;

3 yıl önce bir Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmıştık. Hamdolsun o günden beri Ayasofya hep dolu hep canlı. Uzun bir hasretin ardından bu hasret şimdi dolu dolu gideriliyor. Bugün Cuma namazımızda restorasyonun bitmesi nedeniyle Sultanahmet Camimizde eda ettik.

Bu güzel çalışmada emeği geçenleri başta Bakanım olmak üzere hepsini milletim adına tebrik ediyorum. Sultanahmet Cami İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir, hatta belki de ilkidir. Burası sadece bir cami değil, medresesi, kasrı, arastası, hamamı, çeşmesi, sebili ve birçok birimiyle burası kelimenin tam bir anlamıyla külliyedir. İstanbul'un merkezi konumundaki bu bölgeyi kuruluşundaki bütünlüğü muhafaza etmemiz gerekiyor. Ata yadigarı eserleri korumak kollamak bizim en başta gelen görevimizdir.

Hükümetlerimiz döneminde sınırlarımız içinde dışındaki ecdad emanetine biz sahip çıktık. Gerek içeride gerek yurt dışında eserleri ihya edeceğiz. Güzel bir eseri inşa etmek ayrı bir eserdir, asırlar sonra eski güzelliğine kavuşturmak ayrı bir güzeldir. Ayasofya'nın minarelerini ele aldık, ihya ediyoruz. Sadece Ayasofya'daki olumsuz mührü kazıyıp atmak yetmez dedik, 86 yıl sonra açtık, inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz.



Şöyle minarelere baktığımız zaman bu yükselen minareler bize ayrı bir gurur veriyor. Bu emaneti asırlar boyu yaşayacak şekilde yeni nesillere bırakacak restorasyon gerçekleştirdik. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz, gayret ediyor muyuz? Ben size inanıyorum, güveniyorum. İnşallah sizlerle beraber durmak yok yola devam. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla...