Toplu açılış töreni kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre kazandırılacak bin yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi müjdesini verdi.

Muhalefetin israf olarak nitelendirdiği ve yapılan yatırımları yıkma tehdidine karşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, bir dizi açılışta bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti.

DİYARBAKIR, ŞEHİR HASTANESİNE KAVUŞUYOR

Diyarbakırlı vatandaşlar ile bir araya gelen Erdoğan yoğun bir ilgi ile karşılandı. Erdoğan, Diyarbakır’a yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

Erdoğan daha sonra, Diyarbakır'a bin yataklı bir şehir hastanesi yapılacağının müjdesini verdi.

"48 ADET SAĞLIK TESİSİ İNŞA ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık yatırımlarına da ayrı bir başlık açarak şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıkta toplamda bin 442 yataklı 19 hastaneden oluşan 48 adet sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı devam eden 7 adet yatırımımızı da süratle bitirerek hizmetinize sunacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'a şehir hastanesi müjdesi VİDEO



"YAPIM İHALESİNİ 19 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Şimdi sizlere belki de Sağlık Bakanım bu müjdeyi vermiştir ama, Diyarbakır bin yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi’nin yapım ihalesini 19 Temmuz’da gerçekleştiriyoruz. Hastanemizin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”