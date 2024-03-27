Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da yatırım ve terörle mücadele mesajı Türkiye'nin sadece güvenlik açısından değil tüm boyutlarıyla terör belasından tamamen kurtarma vakti geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelenin yanında yatırım mesajı da vererek "21 yılda Diyarbakır'a 265 milyar lira yatırım yaptık" dedi.

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AA

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daydı...

Erdoğan burada, İstasyon Meydanı'nda Diyarbakırlı seçmenlerine seslenirken önemli mesajlar verdi.

Diyarbakır'a AK Parti hükümetlerinin yaptığı yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yılda 265 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldığını söyledi.

"21 yılda Diyarbakır'a 265 milyar lira yatırım"

Erdoğan, "Eser ve hizmet siyasetimizle 21 yılda Diyarbakır'a 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Eğitimde, şehrimize 6 bin 677 adet yeni derslik kazandırdık. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 6 bin 140'a çıkardık.

62 spor tesisi yaptık. Bu kapsamda 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu ile Dicle Üniversitesi kampüsü içerisinde 2 bin kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu yaptık.

Bağlar'da bin kişi kapasiteli kapalı yüzme havuzu yapımına devam ediyoruz. Diyarbakırlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 29 milyar lira kaynak aktardık.

Sağlıkta, 320 yataklı Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile birlikte toplam bin 442 yataklı 21 hastanenin de aralarında olduğu 58 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk." ifadelerini kullandı.

Terör sorununa da değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin sadece güvenlik açısından değil tüm boyutlarıyla terör belasından tamamen kurtarma vakti geldiğini söyledi.

"Emperyalistlere kuklalık etmeyenlerle oturur konuşuruz"

Terör ve terör yandaşı siyasi oluşumların dışında kapılarının herkese açık olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset millete hizmet etmektir. Biz zihni özgür, vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz Emperyalistlere kuklalık etmeyenlerle oturur konuşuruz. Milletimizin birliğine, devletimizin bekasına saygı duyan herkesle oturur konuşuruz. Türkiye Yüzyılı'nda bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkesle oturur konuşuruz.

"Bir 40 yıl daha teröre tahammülümüz yok"

Bu ülkede 85 milyonun huzuru, esenliği için bir şey yapılacaksa hemen yapılmalıdır. 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok. Artık ülkemizi bu yükten sadece güvenlik açısından değil diğer tüm boyutlarıyla tamamen kurtarma vakti.

"CHP’yi allayıp pullayıp size dayatıyorlar"

Bunun için ipleri başkasının elinde olmayan herkesle oturur konuşuruz. Herkesle oturur konuşuruz ama kapımız teröristlere de, terör örgütü güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır. İnsanımızın sorunlarını çözme, yaralarını sarma yönünde çaba göstermeyenlerin siyasetinden kimseye hayır gelmez.

Kürt kardeşlerimizi bu çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için oynadıkları oyunu hayretle seyrediyorum. CHP’yi utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar. CHP’yi allayıp pullayıp size dayatıyorlar.

Bunların hangi çıkarın temsilcileri oldukları bavul dolusu para görüntüleri yeterli sanırım. 31 Mart'ta Kürt kardeşlerimizin özgür iradeleriyle kendileri ve şehirlerinin geleceğine karar vereceği bir seçim olmasını diliyorum."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)