Erdoğan, Karadeniz doğalgazını sisteme bağlayacak çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"nde konuştu.

Törene Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'deki doğalgaz çalışmaları

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğalgazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık." dedi.

Erdoğan, "Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz mesajı: 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"Bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

"Bir hayal gerçek oldu. Abana doğalgaza kavuştu. Bozkurt, İnebolu, Cide aynı şekilde doğalgaza kavuştu. Bugün sizlerle beraber bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Sizin gözlerinizdeki mutluluk, bizim de mutluluğumuzdur. Bir sözü daha tutmanın mutluluğuyla sizlerle bu açılış töreninde beraberiz.

İlçeleri doğalgaza kavuşturmak için 85 milyon liralık yatırımla 75,5 kilometre boru hattı döşedik. Vatandaşlarımız, doğalgaz aboneliği konusunda büyük bir teveccüh gösterdi.

"Doğalgaz yatırımları sadece bu dört ilçemizle sınırlı kalmayacak"

Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bu bölgemizde soba ile ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler yerini Allah'a şükür doğalgazın temizliğine ve rahatlığına bıraktı.

Elbette Kastamonu'ya yaptığımız doğalgaz yatırımları sadece bu dört ilçemizle sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yıl, Küre, Çatalzeytin ve Araça en kısa zamanda da diğer ilçelerimize doğalgaz hatlarını ulaştıracağız.

Toplam yatırım tutarı 1 milyar lira



İlçelerimize gidecek yüksek basınçlı iletim hattı için 750 milyon lira maliyetle 300 kilometrelik bir hat oluşturacak, dağıtım için de 245 milyon liralık yatırım yapacağız. Böylece Kastamonu'muzun 15 ilçesine 4 yılda toplam 660 kilometrelik boru hattı döşeyeceğiz.

Toplam yatırım tutarı 1 milyar lirayı bulan bu çalışmalar sonunda Kastamonu'muzun doğalgaza kavuşmaya ilçesi kalmayacak.

Yerli gaz vurgusu

Yerli gazın da sürece dahil olmasıyla Türkiye, gazın gazla rekabet ettiği, bölgesinde referans fiyat oluşumunun sağlandığı bir ülke haline dönüşüyor."