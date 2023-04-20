Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutlardaki doğalgaz faturasından mutfak ve su tüketiminde kullanılan doğalgazın 1 yıl ücretsiz olacağını duyurdu.

AA & Ensonhaber

Türkiye, seçime doğru giderken önemli projelerini hayat geçirmeye devam ediyor.

Bu süreçte merakla beklenen projelerden biri de enerji sektöründe hayata geçirildi.

Tarihin en önemli adımlarından biri olan Karadeniz gazı, bugün Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı.

Doğalgaz müjdesi

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, peş peşe müjdeleri de açıkladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe gelen doğalgaz tüketimi harcaması bir yıl boyunca faturalardan düşecek.



Bir ay süreyle de tüm kullanımlarda doğalgaz evlerde ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'taki törende yaktığı meşale ile yerli doğalgaz karaya ulaştırılmaya başladı ve şebekeye bağlandı.

İşte tarihi andan kareler...