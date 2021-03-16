Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kararlılığının devam ettiğini taviz verilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığı devam etmektedir. Bu konuda çok ciddi açıklamaları Dışişleri Bakanımız yaptı. Bunun yanında Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklama yaptı. Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini düşünmüyorum. Şu anda atılan adımlar, bir geçici sanki yanlışlığın tezahürü gibime geliyor bana. Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan'la ortak tatbikat olayı söz konusu. Diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Türkiye bölgede karar verici konumdadır." dedi.

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