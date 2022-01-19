Muhtarlar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurda ani yükselmeler meydana gelmeyecek. Tıpkı kurda olduğu gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de alacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen 51. Muhtarlar Buluşması'na katıldı.

Muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, kur ve enflasyona yönelik açılamalarda bulundu.

Kurda olduğu gibi enflasyon üzerindeki köpüğün de alınacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurda ani yükselmelerin meydana gelmesini beklemediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Artık piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan bir dalgalanmamanın yaşanmayacağını düşünüyorum. Ülkeyi sıkıntıya sokma pahasına türlü yollara tevessül edenlerin de aç gözlülüklerinin bedelini ödeyeceklerini hatırlatmak isterim.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDEKİ KÖPÜĞÜ ALACAĞIZ"

Tıpkı kurda olduğu gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de alacağımıza inanıyorum.Böylece çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerinde yaptığımız artışlar, çok daha anlamlı hale gelecektir.

Eskilerin dediği gibi; kim ki sabreder, zafere ulaşır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurları ve enflasyon mesajı ViDEO



"İTİBARLI BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ"

Dün nasıl ülkemizi vesayetin boyunduruğundan kurtardıysak, dün nasıl ülkemizi terör örgütlerinin kuşatmasından çıkarttıysak, dün nasıl ülkemizi diplomatik tuzakların arkasından ve arasından sağ salim geçirdiysek geçirdiysek, dün nasıl ülkemizi sessiz devrimler ile sessiz devrimler ile demokrasiye kavuşturduysak, dün nasıl ülkemizi 81 vilayeti ve 84 milyon insanı ile sağlam bir alt yapı ve üst yapı ile donattıysak, dün nasıl ülkemizi devleti ve milleti ile özgüven sahibi yaptıysak; bugün de ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak, yeşil kalkınma devrimi başarıya ulaştırarak, herkesin iş ve aş sahibi olacağı bir istihdam ortamı oluşturarak, gençlerimize 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri güçlü, müreffeh ve itibarlı bir Türkiye bırakacağız. Siz değerleri muhtarlarımızdan köylerinize geri döndüğünüzde, selamlarımla birlikte burada anlattıklarımı da milletime anlatmanızı istiyorum."