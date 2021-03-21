Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

Dünya Down Sendromu günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklılığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"FARKINDALIĞINIZLA DÜNYAMIZI GÜZELLEŞTİRİYOR, ZENGİNLEŞTİRİYORSUNUZ"

"Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız."