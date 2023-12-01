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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Zİrvesi'ne katılmak üzere geldiği Dubai Expo'da ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.