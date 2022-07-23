Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı yayınladı.

Türk edebiyatının usta yazarlarından ve 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören, enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu.

Özdenören ayrıca, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Usta edebiyatçı hayatını kaybetti

Usta edebiyatçıdan bugün ise sevenlerini yasa boğan bir haber geldi.

Rasim Özdenören, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.

Rasim Özdenören'in vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, 'Gül Yetiştiren Adam' Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum."



