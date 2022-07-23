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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatçı Rasim Özdenören için taziye mesajı
- Haber Merkezi
- 23.07.2022 - 12:49
- Güncelleme : 23.07.2022 - 12:50
Türk edebiyatının usta yazarlarından ve 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören, enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu.
Özdenören ayrıca, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Usta edebiyatçı hayatını kaybetti
Usta edebiyatçıdan bugün ise sevenlerini yasa boğan bir haber geldi.
Rasim Özdenören, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.
Rasim Özdenören'in vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, 'Gül Yetiştiren Adam' Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum."