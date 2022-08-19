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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi değerlendirmesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi değerlendirmesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelinde olumlu sonuçların alınmaya başladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 12:14
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde önemli açıklamalarda bulundu.

    Türkiye ekonomisine ilişkin gelen soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulanan ekonomi modelinin olumlu sonuçlar vermeye başladığını söyledi.

    "Yüksek katma değerli üretimi artırmayı özellikle hedefledik"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Türkiye Ekonomi Modeli ile makro ekonomik istikrarı sürdürülebilir kılmayı hedefledik. Yüksek katma değerli üretimi artırmayı özellikle hedefledik. Cari dengede kalıcı iyileşmeyi hedefleyen bir politikalar bütünü olarak bunu ifade ettik. Modeli oluştururken ülkemizin geçmiş tecrübelerini, iç ve dış dinamiklerini, sahip olduğu jeostratejik avantajı, Kovid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatları kapsayan birçok parametreyi dikkate aldık.

    Tabii modelin tasarımında serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden asla taviz vermiyoruz. Modelin temel politika araçlarını, Türk lirası tasarrufların özendirilmesine yönelik adımlar, selektif kredi politikaları, yatırım ortamının iyileştirilmesine dönük tedbirler oluşturuyor.

    "Ülkemizi olumsuz değil tam aksine olumlu gelişmeler bekliyor"

    Son dönemde model kapsamında uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını da almaya başladık.

    Bununla birlikte özellikle IMF’nin yaptığı son açıklamalara baktığımız zaman, Türkiye’nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresini yakaladığını IMF kendisi ifade ediyor. Böyle bir konumdayız ve biz önümüzdeki dönem için ülkemizi olumsuz değil, tam aksine olumlu gelişmelerin beklediğini görüyoruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ekonomi değerlendirmesi #1


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