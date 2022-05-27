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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz-enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önümüze koyanların bir kısmı zırcahil, bir kısmı ise alenen haindir" dedi.
    • 27.05.2022 - 18:16
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 18:36
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi açılışında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Enflasyondaki yükselişe değinen Erdoğan, kur ve enflasyon sorununun üstesinden gelineceğini belirterek hiç kimsenin çöküşüne izin verilmeyeceğini söyledi.

    Faizi kurtuluş olarak gösterenlerin zırcahil ve hain olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Hepimiz aynı gemideyiz"

    "Kur ve enflasyon sorununun üzerinden elbette geleceğiz. Hiçbir insanımızın çöküşüne izin vermeyeceğiz. Bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne geçerek, bir taraftan gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün derhal önüne geçeceğiz.

    Unutmayın hepimiz aynı gemideyiz. Şayet Türkiye gemisi su alırsa bunun sonuçlarını hepimiz yaşayacağız. Biz tüm dikkatimizi Türkiye'nin aydınlık geleceğine yöneltmiş durumdayız. Üretim tarafında istihdamda, ihracatta gayet iyi durumdayız.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı VİDEO

    "Bizim ekonomi programımız doğru yolda"

    Cari açıktaki dengelerin bozulmasının tek sebebi, tüm dünyada olduğu gibi artan enerji giderleridir. İstihdamda küçük oynalamara rağmen, sosyal kırılmalara sebep olacak bir riskle karşı karşıya değiliz.

    Bizim uyguladığımız ekonomi programımız doğru yoldadır. Kendi ülkesinin yanında yer almak yerine emperyalist güçlere kuyruk sallayan siyasetçileri de milletimize havale ediyoruz.

    "Faizi kurtuluş reçetesi gibi önümüze koyanlar zırcahil ve haindir"

    Dünyanın hiçbir yerinde ilişkisi kalmayan gösterge, faiz-enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önümüze koyanların bir kısmı zırcahil, bir kısmı ise alenen haindir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ekonomi mesajı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ekonomi mesajı #2




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