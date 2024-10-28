Siyasette gündem hareketli...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

2 saat 10 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunmak üzere kameralar karşısına geçti.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK"

Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda düşüş eğiliminin devam edeceğini kaydetti.

"FAHİŞ FİYATA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Erdoğan, "Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı, kalkıyor, bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİDE İYİLEŞME DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin mesajlarında şunları kaydetti:

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın 51. genel kurulunda iş dünyamızda bir araya geldik. Küresel ekonomideki tüm belirsizliklere, bölgemizde artan çatışma ve gerilimlere, kötümser senaryolara rağmen ekonomimizin temel gösterilerinde iyileşme kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Avrupa ve ABD dahil tüm dünyayla birlikte ülkemizin baş ağrısı olan enflasyonda düşüş başladı. İnşallah bunu devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere kesinlikle göz açtırmayacağız. Etiket oyunları, fısıltı gazetesi, piyasa manipülasyonları ile ceplerini dolduranların tepesine bindik ve binmeye devam edeceğiz.

"ENFLASYONDAN NEMALANAN BİR KESİM VAR"

Türkiye'de maalesef enflasyondan nemalanan bir kesim var. Üretmeden, riske girmeden paralarına konforlu bir alanda para katmaya alışmışlar. Biz yıllarca bunların istismar zeminlerini ellerinden aldık. Koronavirüs salgınında tüm dünyada zirveye çıkan enflasyon oranları herkes gibi bizi de menfi etkiledi. Salgının yanısıra biz bir de doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılara maruz kaldık. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerini yaşadık. 3 seçim, salgın ve depremin etkilerini daha sert hissetmemize sebep oldu. Rusya-Ukrayna savaşından ülkemizi uzak da tutsak, ekonomik yansımalarından tamamen uzak tutamadık. Bu tablo enflasyonu fırsata tahvil eden rantçıların ellerini ovuşturmalarına yol açmıştır. Merkez Benkamızın rezervi artıkça bunların eleştirilerinin dozu da arttı. Enflasyonda düşüş eğilimi başlayınca bunların rahatsızlıkları ayyuka çıkmaya başladı. Yalan, yanlış ve manipülatif haberlerle milletimizin moralini bozmaya çalıştılar.