Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz Rize'de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz. Bugünkü sorunları çözecek olan da yine biziz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin" dedi.

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AA

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, saha çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında vatandaşlarla birlikte durduklarını söyledi.

Rize'de vatandaşlara seslendi: Türkiye'yi ne ekonomik ne de sosyal olarak esir almalarına müsaade etmedik

Erdoğan, "Güneyimizde bir teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini boşa çıkardık. Türkiye'yi ne ekonomik ne de sosyal olarak esir almalarına müsaade etmedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

"Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz"

Erdoğan, hayat pahalılığının ve enflasyonun üstesinden geleceklerini söyledi.

Bugünkü sorunları çözecek olanın yine kendileri olduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz. Bugünkü sorunları çözecek olan da yine biziz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)