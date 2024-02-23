Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yıl sonuna doğru rahatlayacak Balıkesirlilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin mesajlar da vererek, bu yıl sonuna doğru rahatlamanın olacağını ve tüm kesimlerin beklentini karşılayacaklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda hemen her gün bir ilde miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Bugünkü durak ise Balıkesir oldu.

Burada 85 bin kişinin katıldığı mitingde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ekonomiye de değindi.

"Türkiye birbirinden zorlu çok sayıda meseleyle aynı anda mücadele ediyor"

Erdoğan, yıl sonunu işaret ederek şöyle konuştu:

Bütün bunları söylerken insanımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelemeyiz. Biliyorsunuz biz ekonomide önceliği istihdama ve üretime veriyoruz. Hamdolsun bu konuda gayet iyi gidiyoruz. Ancak dünyanın başının belası olan enflasyon bizim de canımızı yakıyor. Üstelik enflasyonun yol açtığı maliyetlere ilaveten 6 Şubat depremlerinin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık faturayla da karşı karşıyayız.



Türkiye, başkaları gibi sadece bir krizle değil hepsi birbirinden zorlu çok sayıda meseleyle aynı anda mücadele etmektedir. Amacımız Türkiye Yüzyılı rotamızı koruyarak bu fırtınalı küresel iklimden ülkemizi sağ selamete çıkarmaktır. Hamdolsun bugüne kadar yaşanan onca sıkıntıya rağmen vatandaşlarımıza mahcup olacak bir kırılmaya meydan vermedik.

"Hem sağlık hem de ekonomik yönünü başarıyla idare ettik"

Küresel bir felakete dönüşen Covid-19 salgınının hem sağlık hem de ekonomik yönünü başarıyla idare ettik. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ateşinin ülkemize sıçramasına izin vermeyerek devletimizin çıkarlarına, vatanımızın güvenlik ve istikrarına halel getirmedik. Türkiye ile birlikte tüm dünyaya olumsuz etkileri olan bu savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz. İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı İslam aleminin yek vücut olarak hareket etmesi için gayret gösteriyoruz.

"Yıl sonuna doğru ekonomimizde rahatlama başlayacak"