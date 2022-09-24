Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yaptığı konuşmada ekonomi eleştirilerine de yanıt vererek, "Yollar tıklım tıklım dolu. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye 2023 yılında yapılacak genel seçimlerin sıcak atmosferine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde hitap etti.

"Uzun yolculuklardan geldim, Özbekistan'dan New York'a geçtik. New York'ta BM'de hitabımızı dünyaya yaptık." diye konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkevi'nde 3 gün arka arkaya görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık, milletimiz adına yaptık." dedi.

"Krizlerden olumlu yönde ayrıştık"

Konuşmasının devamında ekonomik gelişmelerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmiş ülkeler bile sağa sola savrulurken biz kendimizi krizlerden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

"Gözü olan görür, kulağı olan duyar"

"Köprülerimizde araçlar gidiyor geliyor. Hani ekonomi çökmüştü. Ben helikopterden o yolları gördüm. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür, kulağı olan duyar. Bunlarda hiçbiri yok." diye net ekonomi mesajı veren Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşı bizim ekonomimizde de dalgalanmalar yaşandı. Kendi aşımızı çıkardık. Garip gureba ülkelere de gönderdik. Gelişmiş ülkeler dahi şaşkına döndüler. Sağa sola savrulurken, biz kendimizi krizlerden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Birileri düne kadar bize altyapı yatırımını ne yapacaksınız diyordu. Şimdi 'Niye daha fazla yapmadınız?' diye sormaya başladı. İktidar hevesleri, vizyonlarıyla milletin gönlüne girmek yerine ülkenin felaketinde arayandan kimseye fayda gelmez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yollar tıklım tıklım VİDEO

"Altılı masayı millet olarak devirmeye hazır mısınız?"

Bu altılı masayı gerektiği şekilde millet olarak devirmeye hazır mısınız? diye kalabalığa soran Erdoğan, "Bunu meydan söylüyor. Türkiye'yi yeniden siyasetiyle ekonomisiyle her şeyiyle malum güç odaklarına bağımlı hale getirmek. Bunların rahatsızlığı Türkiye'nin özgürce kendi politikasını uyguluyor olmasındandır. Gezi Olaylarından 17-25 Aralık girişimine, çukur eylemlerinden sınır tacizine, 15 Temmuz'dan ekonomimizi mahvetme eylemlerine kadar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Nereye gidersen git, Türkiye var"

"Bu milletin evladı olmaktan daha büyük bahtiyarlık olabilir mi? Bu coşkuyla yürüdük. Ülkeme sevgiler var. Afrika'da Türkiye var. Asya'da, Myammar'da, Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git, Türkiye var.

"Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor"

Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Sakarya'yı bilmeyenler Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Belediye başkanı olmuştu, Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu. Ülkemiz bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Sakarya'yı bilmeyenler meydanın altındaki otoparkı seçim vaadi olarak söyler. 40 yıldır Sakarya'nın her karışında izimiz var.





"Dünya bizi konuşuyor"

Rusya ve Ukrayna arasında savaş var. Tarım tahıl koridorundan tahılı Karadeniz'den dünyaya dağıtan hangi ülke? Esir takasını Türkiye yaptı. Takası yapıp ülkelerine gönderdik. Ve şu anda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri ve dünya bizleri konuşuyor. Ülkenin ve milletin her meselesiyle dertleneceksiniz.

Buradan 85 milyon vatandaşın her birine sesleniyorum. Türkiye'ye 20 yılda bunca eseri bunlar kazandırabilir miydi? Sıkıntıları bunlar çözebilir miydi? Küresel krizlerin üst üste geldiği süreçten Türkiye'yi bunlar sağsalim çıkarabilir miydi? Dış politikanın tırmandığı en son yer BM'de dünyaya hitap ettik.

"BM karşısına Türkevi'ni diktik mi? Hamdolsun"

BM karşısına Türkevi'ni diktik mi? Hamdolsun. BM binasının karşısında bizim binamız var. Çalışmalarımızı oradan yönetiyoruz. Bunların ülkenin sıkıntısının çözümüne dair vaadini duyamazsınız. Çünkü öyle bir dertleri hazırlıkları yok. Umutlarını krizin ekonomideki etkilerine iftira kampanyalarına bağlamış durumdalar."