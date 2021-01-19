Ekonomi ve hukukta reform adımlarıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların günü geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'de bu yıl hayata geçirilecek olan ekonomi ve hukuktaki reform çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Ekonomi ve hukuk alanında hazırlanan reform düzenlemelerinin hazır olduğunu ve yakın zamanda kamuoyuna sunulacağını belirten Erdoğan şu ifadeleri kulllandı;

MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ

"Şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomi ve hukukta reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi. Köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ve hukukta reform açıklaması İZLE



